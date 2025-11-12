Dạ Ma lọt vào "mắt xanh" của Trapt

Ban nhạc Dạ Ma vừa biểu diễn tại Whisky a Go Go (California, Mỹ) - sân khấu mệnh danh "Thánh đường Rock thế giới" - với tư cách nghệ sĩ khách mời trong tour lưu diễn của ban nhạc rock đình đám Trapt.

Trapt được thành lập cuối thập niên 1990, từng gây tiếng vang toàn cầu với bài Headstrong trong album đầu tay phát hành năm 2002. Album đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ, đưa Trapt trở thành tên tuổi tiêu biểu của làn sóng post-grunge và alternative rock đầu thập niên 2000.

Nhận lời mời từ ban nhạc Trapt, đại diện ban nhạc Dạ Ma vui và tự hào. Các thành viên bàn nhau làm sao để đưa văn hóa Việt lên sân khấu được ví von là cái nôi của nhạc rock Mỹ hiện đại.

Trong buổi diễn, 6 thành viên Dạ Ma thống nhất mặc áo dài, chơi rock hiện đại kết hợp âm hưởng dân gian Việt Nam, bất ngờ được khán giả bản xứ đón nhận nồng nhiệt.

Các thành viên ban nhạc Dạ Ma mặc áo dài hát rock ở Hollywood (California, Mỹ). Ảnh: NVCC

Thủ lĩnh Dạ Ma - ca sĩ Hưng BlackhearteD nói: "Chúng tôi rất vinh dự khi mang 100% văn hoá Việt lên một sân khấu 'huyền thoại' của rock. Tất cả thành viên đã mặc áo dài, chơi các bài Trống cơm, Bèo dạt mây trôi… tặng khán giả quốc tế. Nét đẹp văn hoá của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt của chúng tôi giữa Hollywood - kinh đô rock thế giới".

Ban nhạc Dạ Ma gồm 6 rocker nổi tiếng: trưởng nhóm, vocal - Hưng BlackhearteD, guitar - Cao Minh, guitar - Trần An Nguyên, bass - Quốc Hùng, keyboard - Hoàng Pio và drum - Tony Nguyễn. Trong đó, Trần An Nguyên được quan tâm vì là con trai nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng, thành viên nhóm Bức Tường.

S.T Sơn Thạch hát nhạc cưới

S.T Sơn Thạch vừa ra MV Bầu trời này có em - bài tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng, là lời bộc bạch của chàng trai dành cho cô gái mình yêu.

Ban đầu, anh định tặng sản phẩm thay lời chúc phúc đến cô em thân thiết Chế Nguyễn Quỳnh Châu vào ngày trọng đại.

Tuy nhiên, 2 ngày trước lễ cưới của Quỳnh Châu - Ngọc Phát, nam ca sĩ bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện; chỉ có thể xin bác sĩ xuất viện 3 tiếng để dự đám cưới.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch. Ảnh: NVCC

S.T Sơn Thạch quay MV như những thước phim lưu giữ ký ức đẹp của vợ chồng đàn em.

Chia sẻ thêm về bài mới, anh cho hay: "Khi lựa chọn các ca khúc cho một dự án lớn, tôi tình cờ nhận bản nháp bài Bầu trời này có em và thích ngay trong lần đầu nghe vì cảm giác hạnh phúc ngập tràn từng câu từ, nốt nhạc".

Trích đoạn MV "Bầu trời này có em"