Bản tin chiều 1/11: Ông Trump nói Mỹ còn một vài mục tiêu cần 'xử lý' ở Iran; Hàng trăm cảnh sát vây ráp vùng núi hiểm trở, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2; Người biểu tình quá khích ở Pháp ném bom xăng vào cảnh sát