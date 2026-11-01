Bản tin cuối ngày 31/10: Xác minh vụ tài xế xe ôm bị đe dọa khi giúp người đi đường sửa xe; ĐHQG Hà Nội vi phạm học phí, học bổng và quản lý tài chính; Chính phủ hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0 đến hết ngày 31/3/2027