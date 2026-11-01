Bản tin sáng 1/11: Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố; Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rải rác; Đàm phán bế tắc, ông Trump chưa quyết định tấn công Iran