Bản tin chiều 10/11: Người phụ nữ tử vong sau vụ cháy phòng trọ, nghi bị đâm nhiều nhát; Tàu neo đậu tại cảng ở TPHCM bất ngờ bốc cháy; Mỹ sơ tán máy bay khỏi căn cứ ở Anh do mối đe dọa từ Iran