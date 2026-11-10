Bản tin sáng 10/11: Không khí lạnh tràn sâu, miền Bắc rét, Trung Bộ mưa lớn; Tri ân thầy cô ngày 20/11: Khó xử khi phụ huynh chuyển khoản, tặng quà và gửi gắm; Iran cáo buộc Israel cố tình kéo Mỹ vào 'xung đột không hồi kết''