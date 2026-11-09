Bản tin cuối ngày 9/11: Nam tài xế tử vong trong ô tô đỗ tại cây xăng, cửa kính hé 2cm; Xác minh vụ tài xế ô tô bị đánh sau va chạm giao thông; Bắt giam người cha đánh hai con gái ruột nhập viện