Bản tin sáng 11/11: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ mưa to đến rất to; Trời trở lạnh đột ngột, bác sĩ chỉ cách phòng đột quỵ; Cuộc đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ ngày đầu tiên kéo dài 4,5 giờ; Ăn chuối mỗi ngày có ảnh hưởng đến sức khỏe thận không?