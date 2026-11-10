Bản tin cuối ngày 10/11: Cựu cố vấn nói Thủ tướng Israel Netanyahu đang 'hoảng loạn'; Bắt khẩn cấp nhân viên y tế dùng dao tấn công hiệu trưởng ở An Giang; Nguyên nhân người phụ nữ bị đâm, bốc cháy tử vong ở Vĩnh Long