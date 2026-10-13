Bản tin cuối ngày 13/10: Nghi mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh viên ở Gia Lai bị đâm tử vong; 8 thanh thiếu niên dùng kiếm, bình xịt hơi cay cướp xe máy trong đêm; Bulgaria triệu tập đại sứ Nga sau vụ tàu hàng bị UAV tấn công