Bản tin sáng 14/10: Bắt đầu lễ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về nơi yên nghỉ; Miền Bắc tiếp diễn nắng hanh, Trung Bộ mưa lớn; Iran dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ tiến gần eo biển Hormuz; 5 không khi ăn hồng