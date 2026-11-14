Bản tin chiều 14/11: Khởi tố 2 bị can trong vụ trốn thuế tại nhà hàng New Century, Lạng Sơn; Nga bác bỏ cáo buộc đã 'yêu cầu' Phần Lan rời NATO; U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore