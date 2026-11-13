Bản tin cuối ngày 13/11: Lời khai của nghệ sĩ Hoàng Mèo, Tấn Bo khi bị bắt giữ; 2 nạn nhân tử vong, 10 người bị thương trong vụ nổ làm sập nhà ở TPHCM; Mỹ phủ nhận trạm radar cảnh báo sớm ở Bahrain bị tấn công