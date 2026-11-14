Bản tin sáng 14/11: Làm rõ vụ tài xế đá liên tiếp người đi xe máy sau va chạm; Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp rộng 5,7km2, cấm xe tải đến 3,5 tấn; Mỹ ra lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay; Loại rau gia vị giá rẻ giúp bảo vệ hô hấp