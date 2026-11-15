Bản tin chiều 15/11: Tình báo Mỹ ước tính Iran còn tới 2.500 tên lửa; Bắt giữ kẻ hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi ở Khánh Hòa; Sân nhà dân bất ngờ sụt một hố sâu 3m