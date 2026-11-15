Bản tin sáng 15/11: Học sinh Trường THCS Kim Liên học tại 4 địa điểm sau vụ cháy; Bộ Quốc phòng trả lời về ngưỡng cận thị trong nghĩa vụ quân sự; 2 thời điểm dễ đột quỵ khi trời trở lạnh; Mỹ muốn Nga và châu Âu tiếp xúc để giải quyết xung đột Ukraine