Bản tin chiều 18/10: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục; 20 người thoát nạn khi xe khách cháy rụi trên đường lên Sa Pa; 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại một xã ở Quảng Ngãi trong 8 giờ