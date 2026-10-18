Bản tin sáng 18/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?; Hoa hồng Ecuador in hình biểu tượng phụ nữ Việt Nam giá 150.000 đồng/cành; Biểu tình chuyển thành đụng độ bạo lực ở Pháp, hơn 1.000 người bị bắt