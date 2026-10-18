Bản tin trưa 18/10: Làm thuốc giả, gắn mác 'gia truyền' rồi thuê KOL quảng cáo; Chiến đấu cơ Romania bắn hạ 2 UAV trên Biển Đen; Mỹ và Trung Quốc yêu cầu Israel xem xét lại chính sách ở Bờ Tây