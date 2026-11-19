Bản tin chiều 19/11: Phát hiện thi thể nam giới trong hộp quảng cáo ở công viên biển Nha Trang; Trung Quốc hé lộ hình ảnh phòng hội đàm 3 bên, ông Trump gặp riêng ông Tập; Elon Musk hối tiếc vì chi bộn tiền ủng hộ đảng của ông Trump