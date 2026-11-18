Bản tin cuối ngày 18/11: Chìm thuyền giữa hồ Na Hang, người đàn ông mất tích khi bơi vào bờ; Khoảnh khắc ông Trump - Putin gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; MU bổ nhiệm trợ lý HLV nữ đầu tiên trong lịch sử