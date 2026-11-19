Bản tin sáng 19/11: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Hà Nội rét 16 độ; El Nino rất mạnh, hạn mặn có thể khốc liệt như những năm kỷ lục; Nga nói cuộc gặp Trump - Putin diễn ra sau phiên họp toàn thể APEC