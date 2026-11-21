Bản tin chiều 21/11: Nam thanh niên 18 tuổi tử vong bên đường ở Hà Nội; Mỹ cảnh báo xét lại ngân sách cho SpaceX vì vấn đề Starlink tại Ukraine; Cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI bị tin tặc tấn công