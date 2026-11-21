Bản tin sáng 21/11: Điều gì xảy ra nếu những chuyến tàu không còn về ga Hà Nội, Giáp Bát?; Nhà máy điện rác 2.000 tỷ đồng hơn 20 năm vẫn chưa xong; Nghiên cứu 2 năm chỉ ra tác dụng thực sự của dầu cá