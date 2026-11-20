Bản tin cuối ngày 20/11: Bóng đá Việt Nam lần đầu có bàn thắng ở World Cup; Đi soi ếch ban đêm, phát hiện bé gái sơ sinh trong thùng xốp giữa rừng cao su; Tướng Anh tiết lộ chiến dịch tấn công mạng nhằm vào một loạt quốc gia