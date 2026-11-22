Bản tin chiều 22/11: Giải cứu 6 người đang ngủ trong căn nhà bốc cháy ngùn ngụt; Cụ ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống đất ở Hà Nội; Công an thông tin vụ thanh niên sát hại nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản