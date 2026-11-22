Bản tin sáng 22/11: Hà Nội mở cửa miễn phí 6 điểm di tích phố cổ trong 2 ngày; Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần; 4 cách 'triệt tiêu' trào ngược dạ dày - thực quản; Ông Trump ra sắc lệnh hạn chế chia sẻ thông tin với Quốc hội Mỹ