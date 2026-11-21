Bản tin cuối ngày 21/11: Nữ chủ hụi online bị bắt vì lừa hơn 4,5 tỷ đồng; Dùng đất rừng ở Phú Quốc lừa khách Hà Nội 16 tỷ đồng; Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin lỗi vì nói quan chức Mỹ 'ngớ ngẩn'