Bản tin chiều 23/11: Nam thanh niên mất tích khi chạy xe qua cầu Chìm, 3 ngày sau tìm thấy thi thể; Nhóm thanh niên mang hung khí xông vào cây xăng ở TPHCM, rượt chém người; Đàm phán thành lập chính phủ mới ở Israel gặp khó