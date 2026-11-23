Bản tin sáng 23/11: Cục trưởng Xuân Bắc sẽ trở lại với 'Sóng ở đáy sông' phần 2; Miền Bắc nắng 29 độ rồi đón không khí lạnh; Bổ sung tội xúc phạm Đảng kỳ bị xử lý hình sự; Ăn chay đường huyết vẫn tăng cao; Tàu chiến Nga bị đánh chìm tại Libya