Bản tin cuối ngày 22/11: Slovakia từ chối góp tiền vào khoản vay mới của EU dành cho Ukraine; NSND Trần Hiếu, NSND Đặng Nhật Minh, nhạc sĩ Doãn Nho được tôn vinh; Israel và Mỹ phối hợp xây dựng kế hoạch tác chiến mới nhằm vào Iran