Bản tin chiều 27/11: Bỏ lại hai con nhỏ trên cầu, người đàn ông nghi nhảy sông tự tử; Houthi tấn công hạ tầng năng lượng của Ảrập Xêút, Riyadh cảnh báo đáp trả; MU nhận tin vui chuyển nhượng học trò cưng của Pochettino