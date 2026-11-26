Bản tin cuối ngày 26/11: Rơi từ tầng cao khách sạn 5 sao xuống đất, người đàn ông nước ngoài tử vong; Điện Kremlin phản hồi tối hậu thư của châu Âu; U17 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước U17 Mali