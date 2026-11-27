Bản tin sáng 27/11: Miền Bắc nắng 27 độ rồi lại đón không khí lạnh; Gà ta rao bán trên mạng chỉ 66.000 đồng/con, rẻ bất thường so với chợ; U17 Việt Nam ghi 5 bàn vẫn bị loại khỏi World Cup, CĐV Thái Lan tiếc nuối