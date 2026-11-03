Bản tin chiều 3/11: Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, 2 người tử vong; Hàng trăm cảnh sát khép vòng vây, truy bắt phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2; Ông Trump cân nhắc ký lệnh ân xá trước cho Elon Musk và các quan chức thân cận