Bản tin sáng 3/11: Bắt giữ Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn trại giam A2; Hà Nội: Loạt nhà mặt phố bị phá dỡ để mở rộng quốc lộ 1A; Nga phản hồi đề nghị của Mỹ về khôi phục trung chuyển khí đốt qua Ukraine