Bản tin cuối ngày 2/11: Vụ ném gạch đá, đánh người nhập viện ở Hà Nội: Khởi tố 23 đối tượng; Làm rõ vụ trộm ở bến Bạch Đằng, xử lý người tung tin 'giật dây chuyền'; NATO lo ông Trump giảm cam kết với liên minh nếu đảng Cộng hòa thất cử