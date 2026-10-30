Bản tin chiều 30/10: Người phụ nữ lái tàu tông nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn; Bình gas phát nổ giữa hỏa hoạn, 6 căn nhà bị cháy; Nga công bố video về hoạt động rà phá bom mìn ở Oleshky