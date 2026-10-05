Bản tin chiều 5/10: Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa; Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm ở TP Quảng Ninh; Nhà nghiên cứu Nga tử vong sau sự cố tại phòng thí nghiệm dịch hạch