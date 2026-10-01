Bản tin cuối ngày 4/10: Một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng; Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7 chỗ rồi mất tích gần 1 tháng; Iran tuyên bố sẽ 'phản ứng mạnh' nếu Mỹ chọn đối đầu quân sự