Bản tin sáng 5/10: Hà Nội chuyển lạnh, nhiều nơi mưa giông; Khách đi từ nửa đêm chờ săn biển mây ở Ba Vì, đường có lúc 'tắc như giờ tan tầm'; Cơ phó vụ Flydubai muốn lao máy bay vào sân bay hoặc nhà cao tầng ở Israel