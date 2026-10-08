Bản tin chiều 8/10: Học sinh lớp 8 giấu dao phay trong ba lô, hẹn nhau ra nghĩa trang ‘nói chuyện’; Đòn tập kích của Iran buộc quân Mỹ rút khỏi căn cứ ở Kuwait; Lầu Năm Góc lên phương án nối lại tấn công quy mô lớn vào Iran