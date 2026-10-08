Bản tin sáng 8/10: 'Tiệc' ma túy của ca sĩ Long Nhật cùng các nam thanh niên tại căn hộ ở TPHCM; Nhận 514 triệu theo Nghị định 154, một kế toán vẫn làm việc hợp đồng tại trường; Cặp vợ chồng sinh 13 con sau hơn 20 năm kết hôn gây tranh cãi