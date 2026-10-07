Bản tin cuối ngày 7/10: Xe tải lao vào quán tạp hóa, 3 người bị thương nặng; Sập ô văng bê tông khi sửa nhà, một người thợ tử vong; Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo thương vong