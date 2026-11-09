Bản tin chiều 9/11: Cháy lớn ở nhà hàng lẩu gà, trăm người dập lửa; Bắt giam người cha đánh hai con gái ruột nhập viện; Mỹ nói đàm phán với Iran chưa tiến triển, đã có mục tiêu nếu tấn công trở lại