Bí mật chiếc bánh chưng đen của người Thái

Chiếc bánh chưng đen của người Thái ẩn chứa những điều đặc biệt gì? Vì sao chiếc bánh ấy lại trở thành lễ vật thiêng trên mâm cúng tổ tiên mỗi dịp Tết?