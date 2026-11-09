Bản tin sáng 9/11: Không khí lạnh tràn về; Diện mạo 17km cầu cạn Vành đai 3 TPHCM trước ngày thông xe; Lõi và vỏ quả dứa có thật sự giúp tiêu mỡ máu, chống đột quỵ?; 'Ông trùm' công nghệ Nvidia ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp