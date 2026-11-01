Bản tin cuối ngày 1/11: Bắt giữ con nợ, gọi video cho bạn gái xem cảnh đánh đập để đòi tiền; Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát mức thu học phí đại học; Nga khẳng định ông Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine