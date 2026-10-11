Bản tin cuối ngày 11/10: Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM; Công an vào cuộc vụ người đàn ông chặn đầu ô tô, véo mũi, tát tài xế ở Hà Nội; Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng