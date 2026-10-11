Bản tin trưa 11/10: Cho giá đỗ 'tắm' hóa chất, 2 chủ cơ sở lĩnh án tù; Siêu tàu chở dầu nổ tung do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz; Lý do Nga duy trì liên lạc với nhóm của Đệ nhất phu nhân Mỹ